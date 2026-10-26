Už je po volbách, a tak je ten klip vlastně zbytečný. Takto se dá shrnout spor mezi nakladatelstvími, která zastupují zpěvačku Rihannu, a stranou Praha sobě o to, zda pražská politická strana nezneužila v předvolební kampani v metropoli její hit Diamonds. Ten má na YouTube celosvětově 2,6 miliardy zhlédnutí.

Případ řešil v pondělí Městský soud v Praze, před nímž vlastníci autorských práv uvedeného hitu – Schubert Music Publishing a A-Tempo Verlag – požadovali, aby strana, v jejímž čele stojí Adam Scheinherr, uvedený klip stáhla. A dokonce zvažovali, zda po ní nebudou chtít i zaplacení přiměřeného zadostiučinění.

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Co se dočtete dál

  • Jak obě strany uzavření smíru komentují.
  • Jak Praha sobě odůvodňuje, že autorská práva neporušila.
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