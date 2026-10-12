Po víkendových volbách začínají vládní strany hledat příčiny svého neúspěchu a mluví se i o změnách v jejich fungování a vedení. Například premiér Andrej Babiš (ANO) nejdříve označil skončené volby za výhru, později připustil, že výsledky přinesly jisté zklamání. „Hnutí ANO se musí zamyslet, i když jsme vyhráli. Není to o tom, že když máte značku, všechno je skvělé,“ zhodnotil v pravidelném nedělním videu na svých sociálních sítích.
Kromě debaklu v Praze a neuspokojivého výsledku v senátních volbách se hnutí příliš nedařilo ani v místech, kde bývá nejsilnější. Babiš má v plánu se nyní na regiony a jejich lídry zaměřit a tam, kde si ANO pohoršilo, vyvodit důsledky. Vadí mu, že někteří automaticky počítají s popularitou značky. Příčiny neúspěchu řeší také SPD, kde může vyústit v zásadní změny. Motoristé si zatím selhání nepřipouští.
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