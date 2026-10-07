Česko má od konce září dvě sdružení národních parků. K Asociaci národních parků České republiky, která vznikla v roce 2024 a schází se v ní ředitelé správ čtyř tuzemských parků, se minulý týden přidala další s identickým názvem. Založil ji bez vědomí šéfů správ Šumavy, Českého Švýcarska a Podyjí nový ředitel Krkonošského národního parku Petr Moravec. Jaký má mít nová organizace smysl a jakou má vykonávat činnost, zatím není jasné. Tři ředitelé ostatních parků ale považují Moravcův krok za podraz a chtějí se bránit.
Lesník a pedagog Moravec působí v čele krkonošské správy od letošního června. Po nástupu Motoristů do čela resortu zvítězil ve výběrovém řízení, přestože se proti jeho jmenování stavěla značná část krkonošských obcí i odborné veřejnosti. Na mailem zaslané otázky HN ohledně účelu založení nové asociace zatím nereagoval.
Co se dočtete dál
- Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec založil bez vědomí šéfů správ Šumavy, Českého Švýcarska a Podyjí novou asociaci parků.
- Co na to říkají ředitelé ostatních parků?
- Jak se chtějí bránit?
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