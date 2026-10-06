Páry, které v posledních dvou týdnech uzavřely sňatek, se mohou dostat do nejistoty, zda jejich svatba platí. Důvodem je nenápadná změna ústavy z roku 2024, která může způsobit potíže nejen jim, ale i řadě obcí, které se rozhodly svolat své zasedání posledních čtrnáct dní před volbami.
Právníci upozorňují, že může dojít ke zpochybnění všech rozhodnutí jak jednotlivých zastupitelů, tak celého zastupitelstva. V některých městech kvůli tomu zastupitelé přestali už před dvěma týdny oddávat.
Co se dočtete dál
- Co říká ústava o mandátu zastupitele.
- Jak to vidí advokáti.
- Jaký je názor ministerstva vnitra.
- Co na to říkají ústavní právníci.
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