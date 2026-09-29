Advokátní tajemství se vztahuje na všechny typy právních služeb, tedy nejen na rady v oblasti trestního práva. Zdůraznil to Ústavní soud, když se minulý týden zastal společnosti Naris Software, jíž finanční správa neuznala vyfakturované právní služby. A to proto, že firma, která se zabývá například vývojem systému pro správu pohledávek či jejich správou, odmítla finančnímu úřadu odhalit, co konkrétního jí právníci radili.
Co se dočtete dál
- Jakým způsobem by měly finanční úřady příště postupovat.
- Jak na rozhodnutí reaguje advokátní komora a daňová správa.