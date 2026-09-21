Vláda si chce „sáhnout“ na část zisku velkých hráčů v petrochemii. Má v plánu na dva roky zavést mimořádnou sektorovou daň, která by si ukousla z nadprůměrných marží rafinerií a výrobců ropných produktů. Podle vlády mají vysoké zisky díky turbulentnímu vývoji na trhu s ropou. Rafinerie namítají, že jde jen o krátké období, které přichází po letech ztrát. Kabinet současně kvůli aktuální situaci u pump přistoupí od října k opětovné regulaci cen benzinu a nafty.

Ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová uvedla, že daň míří výhradně na ekonomicky významné zpracovatele ropy a výrobce rafinérských produktů: „Marže jsou na rekordní úrovni, budeme chtít daň už na rok 2026.“ Firmy by v rámci mimořádné daně měly zaplatit 50 procent z nárůstu hrubé marže oproti roku 2025. Bude se vztahovat na firmy, jejichž celkové příjmy dosahují alespoň dvou miliard korun ročně a které současně mají příjmy z rafinérské činnosti alespoň 50 milionů korun ročně.

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