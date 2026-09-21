Hnutí STAN si před komunálními a senátními volbami otevřeně řeklo o hlasy hnutí ANO. Podle jeho předsedy Víta Rakušana nejde o nesmysl – vychází z předpokladu, že v komunálních volbách si jejich kandidáti dokážou získat i podporu voličů Andreje Babiše

Rakušan říká, že starostenské datové analýzy už nyní říkají, že se to už částečně daří. „Netvrdím, že Andreje Babiše srazím na nulu a vezmu si všechny jeho voliče. Samozřejmě že ne. Ale snížit jeho podporu ze třiceti procent na dvacet šest nebo dvacet pět je možné,“ uvedl v rozhovoru. Babiš je totiž podle něj svou politikou je zklamává a na tom chce stavět. Co mu například řekli v obci, kde Babiš loni zvítězil se 44,3 procenta a Starostové tam měli jen 7,6 procenta?

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  • Jak chce přesvědčit voliče ANO, že nemají volit Andreje Babiše, ale jeho STAN.
  • Co pro něj bude úspěch v senátních volbách.
  • Jaké má doporučení pro straníky v Praze a velkých městech.

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