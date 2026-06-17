Jestli nám stát sníží poplatky za penzijní spoření, tak bude klientů v systému ubývat, a nikoliv přibývat, varují penzijní společnosti. Argumentují přitom náklady na získávání nových klientů, které nebudou údajně schopny kvůli sníženým poplatkům platit v současné výši.
Ministerstvo financí začátkem června oznámilo, že poplatky za správu peněz pro penzijní byznys sníží z dnešních v přepočtu až dvou procent na půl procenta. Reforma penzijka má přitom vést k tomu, aby lidé spořili už od nízkého věku a na konci dosáhli vyššího výnosu – zčásti díky nižšímu poplatku za správu a zčásti díky tomu, že budou motivováni investovat rizikověji, a tedy výnosněji. Návrh je nyní v připomínkách a půjde na vládu, začít platit by mohl od příštího roku. Ministerstvo propočetlo, že podle jím navržených pravidel by účastník mohl při odchodu do penze mít naspořeno namísto dnešního půl milionu korun o milion víc.
Co se dočtete dál
- Co penzijním firmám nejvíc vadí na snížení poplatku za správu peněz.
- Proč by to mělo vést k poklesu klientů v penzijku.
- Jaké úspory by firmy mohly dělat.
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