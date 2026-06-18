V politice se říká, že kdo vyhraje volby, může všechno. Já říkám, když máš čísla, můžeš všechno. Takhle sebevědomě se vyjadřuje mladý slovenský influencer Oskar „Oski“ Barami, který sílu svých dosahů na sociálních sítích v poslední době hojně využívá. Létá na zahraniční cesty vládními speciály, dělá přátelské rozhovory s vlivnými slovenskými politiky a poskytuje jim štědrý prostor ve svém YouTube pořadu. Zavítal k němu i český premiér Andrej Babiš (ANO).

Za příliš blízké vztahy s politiky ale čelí na Slovensku dlouhodobě kritice. Kromě toho se nyní řeší jeho kauza neodvysílaného rozhovoru s opoziční poslankyní. Kdo je influencer Oskar Barami? A jak spolu jdou dohromady influenceři a politika?

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Co se dočtete dál

  • Kdo je slovenský influencer Oski Barami.
  • Za co čelí kritice na Slovensku.
  • Jak vypadala jeho schůzka s Babišem.
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