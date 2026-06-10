Jmenuje se Samer Shehadeh a před šesti roky jeho případ plnil média. Někdejší pražský imám byl tehdy odsouzen za účast v teroristické skupině a financování terorismu. Tuto středu soud rozhodoval o obnově řízení, tedy otevření jednoho z trestních případů, o což požádal sám odsouzený. Tvrdí totiž, že islamistická skupina Fronta an-Nusrá, kterou podpořil, nebyla teroristická. Podle něj bojovala za svobodu Syřanů. Soud jeho zdůvodnění nepřijal a návrh zamítl, proti čemuž se Samer Shehadeh rozhodl podat stížnost.
Chequia🇨🇿— El Curandero (@curandero_el) April 24, 2021
Ex imán de Praga, Samer Shehadeh, cumplirá 14,5 años de prisión por ayudar a perpetrar ataque terrorista y financiar el terrorismo yihadista; dice que no es un terrorista y que hizo lo correcto.
Shehadeh ya fue sentenciado a diez años el año pasado por delitos similares pic.twitter.com/GecyftxBYD
Co se dočtete dál
- Čeho lituje bývalý imám.
- Proč Samer Shehadeh požádal o otevření své kauzy.
- Jak argumentoval český soud.
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