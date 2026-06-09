Dostávat plat jen podle počtu odpracovaných let je podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) přežité. Dosavadní praxi, kdy si učitelé musí lepší peníze tzv. vysedět, chce změnit tak, aby se více hodnotila kvalita výuky. To by měl přinést nový kariérní systém, jehož zavedení má vláda v programovém prohlášení. Jeden pokus takový systém zavést do praxe už ale před deseti lety zkrachoval. Plaga říká, že jeho verze bude lepší, a na úterní konferenci naznačil, jakým směrem by se měla ubírat.
Co se dočtete dál
- Jaké role učitelů ve škole mají být lépe hodnoceny a které by mohly nově vzniknout.
- Jak si ministr Plaga představuje kariérní systém učitelů.
- Co na to odborníci, zástupci učitelů a jaké chyby udělali v zahraničí.
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