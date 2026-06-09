I když to ministerstvo práce a sociálních věcí příliš nezdůrazňuje, rozhodlo se významně sáhnout do takzvaného švarcsystému. Ale jinak, než kritici tohoto modelu očekávali. Navržené změny, s nimiž úřad přišel v rámci takzvaného zákona o platformové práci, usnadní situaci hlavně firmám, které systém „na IČO“ využívají a pohybují se při tom na hraně.
Resort nyní vypořádává připomínky ke svému návrhu a podle zjištění HN mají ve finální verzi zaměstnavatelé pro „švarc“ dostat ještě větší prostor, než s čím se počítalo původně. Největší kritici uvolnění mantinelů, tedy odborové svazy, dosáhnou jen menšího ústupku.
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