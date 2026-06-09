Seznam trestných činů se brzy rozroste o další položku. Čtveřice vládních poslanců předložila návrh na zavedení nového trestného činu, který bude přísněji postihovat podání drogy nebo jiné návykové látky. Typicky jde o přimíchání drogy do nápoje například na diskotéce, známé pod názvem drink spiking. Návrh poslanci předložili v pátek, odborná debata k němu však neproběhla. Vyjádří se k němu tři ministerstva, čas na to měla do úterý.
Autoři návrhu uvádějí, že současná právní úprava neobsahuje takový trestný čin, který by výslovně postihoval samotné podání látky bez vědomí oběti. „Trestněprávní postih přichází v úvahu pouze v případě, kdy je drink spiking využit ke spáchání jiného trestného činu nebo v případě, kdy je jeho důsledkem újma na zdraví či omezení osobní svobody,“ uvádějí autoři v předloženém materiálu. Soudy pak v takových případech musí sahat po zákonech, které popisují trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, omezování osobní svobody, případně trestné činy proti životu či zdraví.
Co se dočtete dál
- Co navrhují poslanci.
- Jaké budou sazby za nový trestný čin.
- Proč podle advokátů chybí odborná debata.
- Jak to vidí opozice.
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