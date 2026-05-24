Konání Sudetoněmeckého sjezdu poprvé v České republice otevřelo novou historickou kapitolu ve vztazích Čechů a sudetských Němců. Dnes to na úvod takzvaného hlavního shromáždění, které je tradičním vrcholem sjezdu, prohlásil zemský předseda bavorské organizace Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) a zároveň místopředseda celoněmecké SdL Steffen Hörtler. Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) návštěvníky sjezdu označil za vítané v Brně a za přátele.
„Není to samozřejmost, je to výsledek velké odvahy a dialogu,“ řekl Hörtler o konání sjezdu v Brně. Vyzval k tomu, aby se konání sjezdu v někdejší vlasti sudetských Němců využilo k budování mostů a k rozvoji společné evropské budoucnosti.
Odsun Němců po druhé světové válce z někdejšího Československa, které Němci nazývají vyhnáním, označil Hörtler za hořkou rozluku někdejšího soužití. Zároveň dodal, že nyní se sudetští Němci v Brně dočkali mírového přijetí. „Stavíme živoucí most evropské budoucnosti,“ dodal.
Grolich návštěvníky sjezdu oslovil jako milé krajany. „Jste tady vítaní, jste naši přátelé,“ prohlásil. Dodal, že je rád, že sudetské Němce může v Brně srdečně přivítat.
V projevu Grolich hovořil o tom, že Češi a Němci od druhé světové války ušli velkou cestu. „Nechceme přepisovat historii, chceme ukázat opravdovou sílu pravdy a lásky, která vede k usmíření, přátelství a ke svobodě,“ uvedl. V očividné poznámce k nesouhlasu, který sjezd u části české populace vyvolává, řekl, že po dnešní neděli, kterou nazval přelomovou, se všichni opět shledají, ale už to bude běžná neděle bez větší pozornosti. „A na to se já už velmi těším,“ dodal.
K sudetským Němcům dnes promluvila i brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). Podle ní je pro budování společné budoucnosti nezbytná odvaha podívat se minulosti do očí. „Zlo nelze odstranit dalším zlem. Zlo zůstává zlem a jedinou možnosti k otevření cesty k budoucnosti je smíření,“ řekla.
Šéfka Sudetoněmecké mládeže (SdJ) Stefanie Kilianová připomenula, že letošní motto sjezdu zní „Život je setkávání“. Uvedla, že nynější setkání není jednorázovou věcí, ale celým procesem.
Dnešnímu hlavnímu shromáždění předcházel nástup vlajkonošů v krojích. Později vystoupí s projevy i šéf SdL a nejvyšší politický představitel sudetských Němců Bernd Posselt a bavorský premiér Markus Söder.
Sudetoněmecký sjezd v Brně potrvá do pondělí. Do moravské metropole pozvala sudetské Němce iniciativa Meeting Brno. Sjezd pořádá Sudetoněmecké krajanské sdružení, které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. Součástí akce jsou i připomínky obětí nacismu, kterými sjezd začal i skončí. Většinu akcí provázely protesty někdy i stovek lidí.
Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Podle česko-německé komise historiků přišlo při odsunu o život 15 000 až 30 000 lidí. Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 000 až 350 000 obyvatel někdejšího Československa.
