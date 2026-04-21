Na večírku stačí jen pár vteřin nedávat pozor a člověku může uniknout, že má v pití přimíchanou drogu. Jde o takzvaný drink spiking a děje se až překvapivě často. Například v Praze s ním má zkušenost jeden mladý člověk ze tří. Důsledky přitom bývají vážné – včetně znásilnění. Upozorňuje na to organizace Beat Sexism a apeluje, že v Česku stále chybí právní ukotvení nebezpečného fenoménu. Právě to se teď ale má změnit.
Zmocněnkyně pro lidská práva a předsedkyně klubu ANO Taťána Malá připravuje společně s ministrem sportu, prevence a zdraví Borisem Šťastným (Motoristé sobě) novelu trestního zákoníku, v němž by byl drink spiking výslovně uveden jako trestný čin.
Co se dočtete dál
- Co je drink spiking a jak se nyní postihuje.
- Kolik lidí v Česku s ním má zkušenost.
- Proč chce vláda přidat trestný čin drink spikingu do trestního zákoníku.
