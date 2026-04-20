Zaměstnanci Českého rozhlasu, kteří stojí za iniciativou „Pro vás, ne pro politiky“, přitvrdili v boji proti rušení koncesionářských poplatků. Na svém pondělním setkání v atriu sídla rozhlasu na pražských Vinohradech se rozhodli ustavit stávkový výbor, který má koordinovat jejich další kroky proti návrhům ministerstva kultury vedeného Motoristy. O dalším postupu pak chtějí informovat v příštích dnech, mluví i o stávce.
Zaměstnancům Českého rozhlasu vadí, jakým způsobem vláda Andreje Babiše (ANO) s veřejnoprávními médii zachází, a bojí se o jejich nezávislost a stabilitu obou veřejnoprávních médií. Změny se týkají i České televize.
„Chceme upozornit veřejnost na naše obavy. Změna systému, kterou vláda předložila, je podle nás velmi riziková. Mění se zavedený a dobře fungující systém, není dostatečně zřetelný důvod a chybí garance nezávislosti,“ řekl HN mluvčí rozhlasové větve iniciativy a vedoucí tvůrčí skupiny Dokument a publicistika Jan Herget.
„Jsme v kontaktu s kolegy ze Slovenska a to hlavní, co od nich slyšíme, je, ať neuděláme stejnou chybu jako oni. Ať nejsme zticha. A my rozhodně nebudeme zticha,“ pokračoval Herget.
Pro HN rovněž potvrdil, že se o tématu stávky v rámci iniciativy intenzivně mluví. Neznamená to ale, že by k ní mělo dojít v nejbližších dnech. „Vývoj musí mít postupné kroky,“ uvedl. Konkrétnější být prozatím nechtěl. Jednat s ministrem kultury Otou Klempířem nebo s jinými politiky vlády se ale podle něj zaměstnanci nechystají. „Jednat s politiky je v kompetenci našeho managementu,“ dodal.
Paralelně se staví na odpor i odbory Českého rozhlasu. Ty už před několika týdny aktivovaly své stávkové výbory. Téma chtějí otevřít na pátečním sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) a v tlaku na vládu hodlají využít jejího vlivu. „Pokud bude zákon přijat v této nebo podobné podobě, tak dojde k propouštění zaměstnanců. To znamená omezení služeb a omezení vysílání,“ uvedl odborový předák Jan Křemen.
Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral HN řekl, že nebude právo na stávku nikomu upírat a že radikalizaci a frustraci zaměstnanců rozumí. „Práce má a ředitele České televize nenese u politiků ovoce, protože výsledkem je vládní návrh zákona, který je z mého pohledu paskvil,“ konstatoval Zavoral.
Rušení poplatků psané přes víkend? Klempíř pod tlakem „žehlí“ mediální novelou vztahy v koalici
Zdůraznil ale, že případná stávka nemá narušit veřejnou službu. Vedení Českého rozhlasu by tak podle něj mělo mít kontrolu nad vysíláním a programem. Garantoval například, že Český rozhlas by během stávky neutichl. „Platí, že každá stávka, pokud by se dotkla vysílání, má svá pravidla a obrysy, které by veřejnost věděla dopředu, a stoprocentně platí, že nebude jakkoliv narušená veřejná služba. A jen ticho by narušením bylo,“ dodal.
Babišův kabinet si dal změnu financování České televize a Českého rozhlasu do svého programového prohlášení. Minulý týden pak Klempíř po delším tlaku koaličních partnerů předložil veřejnosti návrh zákona, který má zajistit, aby byla obě veřejnoprávní média placena přímo ze státního rozpočtu, a ne jak tomu je dosud – skrz koncesionářské poplatky. Česká televize by si pohoršila zhruba o miliardu, Český rozhlas o 430 milionů korun.
