Pražskému zastupiteli a předsedovi tamní buňky hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Josefu Nerušilovi se dosud nedařilo výrazněji se prosadit ve vysoké politice. Dvakrát se nestal v řadných volbách poslancem, dle informací HN byl zablokován i jako případný náměstek na ministerstvu kultury, ačkoliv sám novinářům říkal, že on je na takovou misi připraven. Na stole ministra Oto Klempíře (Motoristé sobě) však přistálo jméno jiné. HN již dříve napsaly, že jím má být baletní mistr Jiří Bubeníček. Jeho nominace dle informací HN trvá, řeší se již jen technikálie, aby se místa mohl ujmout.
Nyní se ale Narušilovi naskytlo nové okno příležitosti. Jednička pražské kandidátky SPD Markéta Šichtařová ve sněmovně skončí a on je jejím prvním náhradníkem.
