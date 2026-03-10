Podle několika průzkumů se muži přihlásí na pozici, i když splňují jen 60 procent požadavků. Ženy ale svůj životopis pošlou jen v případě, že splňují všechny předpoklady. Právě na tento rozdíl upozornila řada účastnic konference Hospodářských novin TOP ženy Česka. A společně hledaly cesty, jak ženy v jejich kariérním růstu podpořit, pomoci jim s byznysem a umět se takříkajíc prodat. Přinášíme osm klíčových rad, které zazněly.
1. Toto není pro holky
Co se dočtete dál
- Jak si říct o přidání.
- S čím se potýkala spoluřídící výkonná ředitelka PPF Kateřina Jirásková.
- Jaké chyby neudělat hned v začátcích podnikání.
