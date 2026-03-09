Reklama na nebankovní úvěr přesvědčuje budoucího klienta, že když si vezme půjčku, bude mít po starostech a čekají ho už jen šťastné zítřky. Informace o tom, že dluh je spojený s vysokými úroky či dalšími náklady, už ale z reklamního spotu tak zřejmá není. Změnit dosavadní způsob lákání klientů na půjčky by měla novela zákona, kterou vládě předložilo ministerstvo financí. Ač se týká i bank, cílí zejména na nebankovní poskytovatele. Jde o převedení evropské směrnice do českého práva, platit má od letošního listopadu. Co se změní?

