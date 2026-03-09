Vláda schválila změnu, která reaguje na odebrání státního příspěvku na penzijní spoření starobním důchodcům. Ten činil 230 Kč měsíčně při úložce 1000 korun. Těm, kteří kvůli tomu spoření předčasně ukončili, dá stát kompenzace, těm, kteří se k tomu chystají, umožní odejít bez postihu. Celkem se uleví 166 tisícům lidí.
Kdo přesně bude mít nárok na peníze od státu? HN přinášejí podrobnosti. Koalice plánuje změnu schválit ve sněmovně ve zrychleném čtení, tedy ještě v první půlce roku.
Co se dočtete dál
- Koho se týká aktuální změna u penzijního spoření.
- Kolik bude vrácení příspěvků a úlev stát.
- Kdo bude mít nárok odejít ze systému bez sankcí.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.