Moderátor Václav Moravec oznámil svůj konec v České televizi. „Naplnil se můj čas v České televizi. Po více než 21 letech. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize,“ řekl Moravec na konci nedělního dílu Otázek Václava Moravce.
„Důvěru statisíců z vás, divaček a diváků, kteří 21 let činili z Otázek nejsledovanější televizní diskuzi v zemi, nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti, chcete-li ke slepé vyváženosti, která podle mého ničí veřejnou službu,“ řekl Moravec.
Vážení diváci, můj čas v České televizi se dneškem po více než 21-ti letech naplnil. Děje z poslední doby mne utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje nejen preambule Kodexu… pic.twitter.com/OnyWQmZXyM— Václav Moravec (@vaclavmoravec) March 8, 2026
