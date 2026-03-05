Potom co v sobotu Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán, se v letecké dopravě na Blízkém východě strhl chaos. Tisíce Čechů zůstaly uvězněny v různých destinacích – ve Spojených arabských emirátech, Ománu či Kataru – a už několik dnů se snaží dostat domů. Někteří z nich si stejně jako členové sněmovní opozice ale stěžují, že evakuační lety zpět provází zmatky a protichůdné výroky ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) a premiéra Andreje Babiše (ANO). Zaznívá, že lidé nemají dostatečnou podporu od ministerstva zahraničí a mají si náklady na návrat hradit sami. Jak to ve skutečnosti je?
