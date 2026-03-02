Náčelník generálního štábu Karel Řehka je v médiích často. A proto by neměl chodit do diskusního pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Vysvětlení ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD), proč poslal armádnímu šéfovi „nedoporučení“ zúčastnit se vysílání, vyvolalo debatu o tom, zda by měl vysoce postavený voják vystupovat v politickém diskusním pořadu. Armádní náčelník má přitom opakovaně se svými ministerskými šéfy rozepře o tom, jak by měla vypadat jeho komunikace vůči veřejnosti.
Co se dočtete dál
- Měli by chodit vojáci do debatních pořadů.
- Jak to vidí bývalý náčelních generálního štábu.
- Co na to bývalá ministryně Jana Černochová.
