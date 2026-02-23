Stát zcela škrtl dotace na probační programy, které pomáhají zvýšit šanci, aby se lidé po odpykání trestu nevraceli do vězení. Podle expertů je to přitom krátkozraké. Každá koruna věnovaná do prevence v této oblasti znamená podle nich více než desetinásobnou úsporu.

Dotace rozděluje ministerstvo spravedlnosti. To přitom ani dosud nedávalo příliš vysoké sumy. Například v roce 2021 uvolnilo 5,5 milionu korun, loni pak 3,1 milionu. Jenže v letošním rozpočtu je nula.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Kolik jsou náklady na jednoho propuštěného a o kolik stát přijde, když se vrátí do vězení.
  • Jak jsou programy úspěšné.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.