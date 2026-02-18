Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Igor Červený tvrdí, že k politice ho přivedla právě nejmenší vládní strana bojující mimo jiné za budoucnost spalovacích motorů. Ve skutečnosti se ale v minulosti angažoval i na opačných stranách světonázorových barikád. Jako akademik pracoval na projektech, které měly děti učit recyklovat a být šetrnými k planetě. Kromě toho ale v minulosti podle nových zjištění HN pracoval také jako marketér a k politickém úspěchu pomáhal straně s výrazně odlišnými politickými postoji.
