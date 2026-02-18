Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Igor Červený tvrdí, že k politice ho přivedla právě nejmenší vládní strana bojující mimo jiné za budoucnost spalovacích motorů. Ve skutečnosti se ale v minulosti angažoval i na opačných stranách světonázorových barikád. Jako akademik pracoval na projektech, které měly děti učit recyklovat a být šetrnými k planetě. Kromě toho ale v minulosti podle nových zjištění HN pracoval také jako marketér a k politickém úspěchu pomáhal straně s výrazně odlišnými politickými postoji.

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.