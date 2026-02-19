Zatímco za první polovinu loňského roku oznámilo svůj nový investiční projekt v Česku pouze pět firem, ve druhém pololetí jich bylo čtyřikrát tolik. Celkem se tak loni prostřednictvím státní agentury CzechInvest rozhodlo v tuzemsku investovat 25 společností. Což je jen o tři méně než o rok dřív. Vyplývá to z aktuálních dat CzechInvestu, která mají HN k dispozici.
„Objem zahraničních investic do projektů ve zpracovatelském průmyslu v posledních letech v Evropě spíše klesá, takže se o ně zostřuje soutěž. Abychom udrželi naši konkurenceschopnost, musíme v celé řadě oblastí přidat,“ říká Jan Michal, generální ředitel agentury, která má lákání investorů na starost.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou největší investice, které firmy loni v Česku oznámily.
- Z kterých zemí investoři nejčastěji přicházejí.
- Kolik v tuzemsku firmy utratí.
- Které regiony a obory z toho budou nejvíc profitovat.
