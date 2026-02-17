Ministerstvo financí ještě pod vedením Zbyňka Stanjury (ODS) loni na jaře vypsalo výběrové řízení na obsazení místa právníka/ekonoma v oddělení Legislativa a metodika územněsprávních celků s platem mezi 50 a 60 tisíc korunami. Jedním z jedenácti uchazečů – a taky šesti pozvaných k pohovoru – byl i jednašedesátiletý Miroslav Anděl z Karviné. Uvedený post ale nezískal. Místo toho stanul před soudem, který mu toto úterý udělil roční podmínku.
Vystudovaný ekonom se totiž při pokusu uspět v uvedeném řízení pokusil uplácet. A to opakovaně, a navíc dosti neobvyklým způsobem. Navíc nešlo o jediný úřad, kde se pokusil pracovní místo takto získat.
Co se dočtete dál
- Kde ještě Miroslav Anděl chtěl úplatkem získat místo.
- Jaký dostal původní trest a jak soud odůvodnil jeho zpřísnění.
- Jak ho hájil jeho advokát.
