V Nelahozevsi nedaleko Kralup nad Vltavou končí outletový prodejní sklad společnosti Conseil Invest. Firma na sebe minulý týden podala insolvenční návrh, v němž ze svého krachu viní start-up zaměřený na recyklaci plastů, se kterým v areálu na břehu Vltavy sousedí.
Aktuální spor dvou byznysových sousedů je pokračováním kauzy, která odstartovala loni v létě. Společnost ETW, která mění plastový odpad na regranulát, z něhož se znovu vyrábí třeba smršťovací fólie, tehdy nelegálně navezla čtyři tisíce tun plastového odpadu do Lenešic na Lounsku. Podle místních obyvatel se ale začali do obce šířit z tohoto odpadu švábi. ETW nakonec dostala za nelegální skládku od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) milionovou pokutu a odpad musela na podzim odvézt do svého závodu v Nelahozevsi.
