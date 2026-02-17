V Nelahozevsi nedaleko Kralup nad Vltavou končí outletový prodejní sklad společnosti Conseil Invest. Firma na sebe minulý týden podala insolvenční návrh, v němž ze svého krachu viní start-up zaměřený na recyklaci plastů, se kterým v areálu na břehu Vltavy sousedí.

Aktuální spor dvou byznysových sousedů je pokračováním kauzy, která odstartovala loni v létě. Společnost ETW, která mění plastový odpad na regranulát, z něhož se znovu vyrábí třeba smršťovací fólie, tehdy nelegálně navezla čtyři tisíce tun plastového odpadu do Lenešic na Lounsku. Podle místních obyvatel se ale začali do obce šířit z  tohoto odpadu švábi. ETW nakonec dostala za nelegální skládku od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) milionovou pokutu a odpad musela na podzim odvézt do svého závodu v Nelahozevsi. 

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak kauza outletu uškodila.
  • Jak na obvinění reaguje ETW.
  • Stěžují si na firmu v Nelahozevsi i místní?
  • Jak pokračuje kauza skladování plastu v Lenešicích.
