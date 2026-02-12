Majitelé menších lesů mají možnost získat nové příspěvky od státu. Ten je totiž v příštím roce podpoří, pokud se spojí v péči o své lesní porosty. Výhody jim přinese také společný prodej dřeva. Změny, které v pondělí svým nařízením schválila vláda, souvisí s novelou lesnického zákona, účinnou od začátku letošního roku. Podpora se bude podle ministerstva zemědělství vyplácet od příštího roku, žádat o ni mohou majitelé lesů už letos. V příštím roce jim tak chce stát zvýšit příspěvky o 93 milionů korun.
Nejvýraznější změnou je plošné rozšíření podpory pro sdružování vlastníků lesů malých výměr. Finanční podpora je určena nejen třeba pro hromadný nákup služeb, ale také přímo pro společné hospodaření. Majitelé lesů tak mohou získat jednorázový příspěvek na založení takzvaného sdruženého majetku ve výši 200 tisíc korun, k tomu potom roční příspěvek na jeho správu 2500 korun na každý hektar obhospodařované plochy.
Co se dočtete dál
- Jaké příspěvky získají majitelé lesů.
- Kolik mohou získat.
- Jak to vidí ekologové.
- Čím argumentuje ministerstvo zemědělství.
