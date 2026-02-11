Každý rok to bývá stejné – s blížícími se zápisy do základních škol dochází ke stěhování řady dětí, i když obvykle jen na papíře. Výjimkou není ani 36 prvnáčků napsaných v jednom bytě, kteří změnili své trvalé bydliště, aby se dostali na oblíbenou školu. Pro tento typ „papírového“ stěhování se vžil název spádová turistika a čím dál většímu počtu zřizovatelů s ní dochází trpělivost – kvůli "náplavě" se totiž často nedostalo na děti, kteří v místě skutečně bydlí.  Začali proto podvodníky vyhledávat.

Dosud pro to ale neměli právní oporu, i proto se nezapojili všichni. Nyní městský soud v Praze poprvé uznal, že zřizovatelé mohou tyto kontroly provádět.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak přesně mohou ředitelé škol kontrolovat, zda rodiče nepodvádějí.
  • Co rodičům hrozí, pokud stále podvádět budou.
  • Co říká ministerstvo školství a jak to změní pohled zřizovatelů.
