Tu debatu vedou politici už pátým rokem. Narůstající spotřeba energetických nápojů s vysokým obsahem cukru a kofeinu mezi dětmi a mladistvými je problém, který je třeba řešit tvrdými omezeními. Existující návrh na zákaz prodeje, který se v minulém funkčním období nepodařilo dotáhnut, nyní plánují znovu předložit opoziční poslanci. S možnou podporou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO).

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak je to nyní s návrhem zákazu prodeje energetických nápojů dětem.
  • Proč jsou „energeťáky“ škodlivé.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.