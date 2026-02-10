Vláda Andreje Babiše koncem loňského roku ve svém programovém prohlášení slíbila zásadní změny v důchodovém systému. Klíčové je zastropování odchodů do penze na 65 letech a štědřejší zvyšování důchodů, což fakticky znamená zrušení hlavních pilířů důchodové reformy zavedené předchozím kabinetem Petra Fialy. Současná koalice k tomu chce přidat další bonus pro pracující penzisty a pro ty v nejvyšším věku. Ministerstvo práce a sociálních věcí teď chystá překlopení volebního taháku do legislativy a jeho šéf Aleš Juchelka (ANO) chce normu protáhnout schvalovacím kolečkem ve zrychleném režimu.
Hned 19 států EU posouvá věk odchodu do důchodu. Co by mělo udělat Česko?
Na připomínky dá proto ostatním institucím jen deset dní a s odkazem na spěch nechce ani podrobně rozebírat rozpočtové dopady. Ty mají přitom podle výpočtů samotného ministerstva přesáhnout v dlouhodobém horizontu sto miliard korun ročně. Resort to uvádí v dokumentu, který mají HN k dispozici.
Co se dočtete dál
- Jak zatíží budoucí státní rozpočty zrušení důchodové reformy.
- Proč chce Juchelkovo ministerstvo důchodové změny urychlit.
- Jak změny ovlivní udržitelnost důchodového systému.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.