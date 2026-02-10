Vláda Andreje Babiše koncem loňského roku ve svém programovém prohlášení slíbila zásadní změny v důchodovém systému. Klíčové je zastropování odchodů do penze na 65 letech a štědřejší zvyšování důchodů, což fakticky znamená zrušení hlavních pilířů důchodové reformy zavedené předchozím kabinetem Petra Fialy. Současná koalice k tomu chce přidat další bonus pro pracující penzisty a pro ty v nejvyšším věku. Ministerstvo práce a sociálních věcí teď chystá překlopení volebního taháku do legislativy a jeho šéf Aleš Juchelka (ANO) chce normu protáhnout schvalovacím kolečkem ve zrychleném režimu.

Na připomínky dá proto ostatním institucím jen deset dní a s odkazem na spěch nechce ani podrobně rozebírat rozpočtové dopady. Ty mají přitom podle výpočtů samotného ministerstva přesáhnout v dlouhodobém horizontu sto miliard korun ročně. Resort to uvádí v dokumentu, který mají HN k dispozici.

