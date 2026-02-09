Na druhé únorové úterý připadá mezinárodní den bezpečnosti na internetu. Už minulý týden  Evropská komise označila sociální síť TikTok za škodlivou a český premiér Andrej Babiš o víkendu uvedl, že by podpořil zákaz sociálních sítí pro děti mladší 16 let

V případě přístupu dětí k sociálním sítím by podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) měla Evropská unie postupovat jednotně jako celek a vyjednat tvrdé podmínky přístupu dětí na sítě a jak je kontrolováno fungování algoritmů. Příkladem podle něj může být Austrálie, kde zákaz platí od loňského prosince. 

Jaké výsledky zatím zákaz v Austrálii přinesl, jak by omezení mělo či nemělo vypadat v Česku a co v této oblasti chystá Evropská unie? HN přinášejí otázky a odpovědi.

