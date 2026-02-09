Na druhé únorové úterý připadá mezinárodní den bezpečnosti na internetu. Už minulý týden Evropská komise označila sociální síť TikTok za škodlivou a český premiér Andrej Babiš o víkendu uvedl, že by podpořil zákaz sociálních sítí pro děti mladší 16 let.
V případě přístupu dětí k sociálním sítím by podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) měla Evropská unie postupovat jednotně jako celek a vyjednat tvrdé podmínky přístupu dětí na sítě a jak je kontrolováno fungování algoritmů. Příkladem podle něj může být Austrálie, kde zákaz platí od loňského prosince.
Jaké výsledky zatím zákaz v Austrálii přinesl, jak by omezení mělo či nemělo vypadat v Česku a co v této oblasti chystá Evropská unie? HN přinášejí otázky a odpovědi.
Co se dočtete dál
- Jak se zákaz osvědčil v Austrálii.
- Co by měla česká vláda udělat namísto debaty o zákazu sítí dětem mladším 16 let.
- Co se ohledně omezování sítí děje ve světě.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.