Laura Lundy je autorka jedné z nejznámějších studií v oblasti práv dětí. Její článek „Voice is Not Enough“ zachytil důležitý problém – mnoho dospělých si myslí, že dětem naslouchají, ale ve skutečnosti to tak není. „Pokud chcete, aby zapojení dětí bylo opravdu smysluplné, potřebují víc než jen hlas. Musíte jim vytvořit prostor a podmínky, ve kterých s vámi děti budou mluvit. Musí mít možnost svobodně se vyjadřovat způsoby, které si samy zvolí. A taky aby se jejich názory braly vážně a dostaly se k těm správným lidem,“ říká v rozhovoru s HN.

Lundy nyní v rámci probíhajícího Týdne pro wellbeing přijela do Česka a proškolí vládní úředníky, jak děti více zapojit. Výborným vzorem může podle ní být třeba Island, kde se pravidelně koná národní summit v Reykjavíku. „Na něj pozvou děti, které vyberou náhodným losováním, přijedou tam všichni ministři a s dětmi diskutují o tom, jak se cítí, co je trápí, jak se dívají na různé záležitosti,“ popisuje v rozhovoru s HN Lundy. 

Co se dočtete dál

  • Jak dávají hlas mladým jiné státy.
  • Proč je to důležité a co Laura Lundyová poradí české vládě.
  • Jak zařídit, aby děti neměly vliv jen naoko.
