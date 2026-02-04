Podobný vliv jako kouření 15 cigaret denně může mít na člověka podle Světové zdravotnické organizace dlouhodobá samota. Nese s sebou vyšší míru stresu, ale zvyšuje i riziko nemocí srdce či propuknutí demence. Poměr populace s nedostatkem sociálního kontaktu přitom napříč světem stoupá. A netýká se už jen lidí důchodového věku, ale stále mladších lidí v produktivním věku. Vlnu osamělosti proto začínají řešit i některé firmy.
Co se dočtete dál
- Jak se projevuje samota na pracovišti.
- Proč jsou přátelství důležitá pro úspěch firmy.
