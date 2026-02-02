Fakultní nemocnice svaté Anny v Brně se před třemi lety rozhodla svým zaměstnancům zpříjemnit a ulehčit práci. Nejenže vyměnila jejich oblečení a boty za pohodlnější, ale také jim pořídila nástěnné projekční plátno s projektorem či lepší datové připojení. A také ergonomický nábytek, kalkulačky, několik nových tiskáren či čtečky čárových kódů, které usnadňují inventarizaci.
Protože podle výkladu nemocnice šlo o zlepšení pohodlí pracovníků, vše hradila z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP). Z těch firmy nemusí za své lidi platit daň ani povinné odvody. Finanční úřad však uvedený výdaj neuznal jako osvobozený od platby daní a přikázal nemocnici zaplatit za porušení rozpočtové kázně 18,5 milionu korun. Od té doby proto vede nemocnice s finančním úřadem spor.
Co se dočtete dál
- Proč měla nemocnice doplatit miliony.
- Jak argumentovala finanční správa.
- Kdy lze osvobodit benefity od daní a odvodů.
- Jak se mění zákon o benefitech.
