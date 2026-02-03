Ministerstvo práce pod vedením Aleše Juchelky (ANO) se chystá zpřísnit pravidla pro personální agentury. Důvodem je, že část z více než tisícovky licencovaných agentur nehraje fér – vykořisťují cizince a zaměstnávají lidi nelegálně, bez řádných odvodů. Stejný problém chtěla řešit na konci loňského léta vláda Petra Fialy, nicméně její návrh tehdy neprošel.
Tvrdší regulace by mimo jiné znamenala, že stovky agentur by zřejmě přišly o možnost zaměstnávat zahraniční pracovníky. Trh se tak v reakcích rozděluje na agentury, které navrhované změny vidí jako potřebný krok v boji s nelegálním zaměstnáváním, a na ty, které je mají za diskriminaci.
Co se dočtete dál
- Proč je potřeba změnit pravidla pro agenturní zaměstnávání.
- Jak se dnes při najímání pracovníků podvádí.
- Proč by některé agentury přišly o byznys.
