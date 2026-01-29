Ministerstvo životního prostředí čekají další personální změny. Loni v prosinci si předseda Motoristů Petr Macinka, který úřad dočasně vede, jako svého náměstka přivedl Jaromíra Wasserbauera ze stejné strany. Čtyřicetiletý docent chemie a pedagog na Fakultě chemické VUT v Brně však ve funkci dlouho nevydržel.

Ve výběrovém řízení se ucházel o místo ředitele nově vytvořené sekce technické ochrany životního prostředí. Uspěl a post náměstka opustil. V čele mohutného útvaru, který slučuje dvě dřívější sekce ochrany klimatu a ochrany životního prostředí, bude řídit klíčové agendy úřadu.

