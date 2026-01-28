Letos podruhé měli žáci devátých tříd možnost vyzkoušet si zdarma přijímací zkoušky nanečisto, které pro ně připravil Cermat. A subjektivní pocit? Stejně jako loni studenti test z matematiky hodnotí jako velmi těžký. Tehdy kvůli slabým výsledkům na poslední chvíli dokonce někteří měnili svůj výběr střední školy na přihlášce. Angličtinu, která byla letos zařazena nově, zase považují za velmi jednoduchou. Cermat vyzval školy, aby mu poslaly bodové výsledky žáků a uvažuje o tom, že zveřejní celorepublikový průměr, aby žáci svůj výsledek měli s čím porovnat. To loni neudělal a schytal za to kritiku.
Co přesně žákům přišlo nejnáročnější?
Co se dočtete dál
- Co konkrétně přišlo žákům na matematice těžké.
- Jak testy hodnotí učitelé.
- Podrobnosti o zveřejnění celorepublikového průměru.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.