Česká politika je v těchto dnech plná několika vzrušujících politických soubojů. Jeden z nich se týká podzvukových bitevníků L-159 z dílny českého výrobce Aero Vodochody. Zdánlivě iracionálně se v něm prezident Petr Pavel a náčelník generálního štábu Karel Řehka na jedné a vláda Andreje Babiše na druhé straně přou o to, zda Česko může poslat Ukrajině alespoň čtyři stroje, které by potřebovala pro sestřelování ruských dronů. Letouny L-159 pro Ukrajinu zmínil nyní i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) ve své SMS komunikaci s Hradem, kterou následně prezident označil jako vydírání.

Kdy a jak tento příběh začal? A může armáda opravdu postrádat čtyři z celkem 24 strojů, které má ve své výzbroji?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdy a jak začal příběh L-159 pro Ukrajinu.
  • Kolik jich opravdu Ukrajina chce.
  • Kde udělali úředníci chybu a čeho se bojí politici.
