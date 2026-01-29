Stát by měl nejpozději do letošního prosince nově definovat mantinely pro takzvaný švarcsystém. Tedy charakteristiky závislé práce v zaměstnaneckém poměru, které ji odlišují od podnikání. Ministerstvo práce a sociálních věcí tak reaguje na evropskou směrnici, která se věnuje zlepšení podmínek pro práci přes platformy typu Uber, Wolt nebo Foodora. Jejich pracovníci, se kterými se v praxi někdy zachází jako se zaměstnanci, by podle této normy měli mít i odpovídající ochranu. A stát by si mohl „sáhnout“ na odpovídající daně a pojistné odvody.
Resort aktuálně pracuje na překlopení směrnice do tuzemské legislativy. Podle zjištění HN upřesňuje definici závislé práce, zavádí pro online platformy povinnost na žádost pracovníka přezkoumat, zda by neměl být v zaměstnaneckém poměru namísto OSVČ. Novinkou mají být také ochranné prvky pro všechny, jejichž stížnosti na podmínky práce pro platformu dnes u počítačem řízeného systému nemají žádné zastání. Nová pravidla mají začít platit 2. prosince. Co se tedy změní?
Co se dočtete dál
- Proč se má regulovat práce pro digitální platformy.
- Jak přísná má regulace v Česku být.
- Co jsou interní platformy a spadnou pod nový zákon?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.