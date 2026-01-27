Takový spor prezidenta a ministra ve své historii Česká republika ještě nezažila. Prezident Petr Pavel v úterý oznámil, že ho měl ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka přes poradce Petra Koláře vydírat přes SMS zprávy. Jejich celý obsah pak hlava státu zveřejnila na svých sociálních sítích a předala je policii, která vyhodnotí, zda se nejedná o naplnění trestného činu vydírání.
Co se dočtete dál
- Detailní popis sporu prezidenta Petra Pavla a ministra zahraničí Petra Macinky.
- Zda se podle trestních advokátů dopustil šéf Motoristů trestného činu.
