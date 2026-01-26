Tuzemská ekonomika je o krok blíže k ukončení rozpočtového provizoria. Vláda schválila návrh státního rozpočtu ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) na letošní rok. Ministři zatím odsouhlasili základní parametry rozpočtu, tedy schodek ve výši 310 miliard korun a rozpočty jednotlivých kapitol. Ekonomové poukazují na to, že kabinet Andreje Babiše svým schválením návrhu porušil zákon o rozpočtové odpovědnosti, pokud schodek oproti minulé vládě navýšil o 24 miliard korun.
Co se dočtete dál
- Jaké budou příjmy a výdaje státu.
- Co kritizují ekonomové.
- Jak argumentuje ministryně Alena Schillerová.
