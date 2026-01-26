Senátoři upozorňují na mezery v zákonech, které se týkají posuzování dopadů spaloven na životní prostředí. Například měření jimi vypouštěných škodlivin, ale i těch z komínů kotelen či továren, dnes podle nich není zcela věrohodné, protože ho často provádí firmy objednané jejich majiteli. Stejná osoba či firma může také zpracovávat pro investora dokumentaci záměru i oponentní posudek. Skupina senátorů nedostatky objevila loni při prověřování petice proti stavbě spalovny nebezpečných odpadů u Pardubic. Nyní vypracovali seznam podle nich potřebných změn legislativy.

  Senátoři upozorňují na mezery v zákonech, které se týkají posuzování vlivů na životní prostředí.
  Jaké mají podle nich zákony nedostatky?
  A proč podle nich není například měření emisí vypouštěných komíny spaloven odpadů, ale ani těch z kotelen či továren zcela věrohodné?
