Senátoři upozorňují na mezery v zákonech, které se týkají posuzování dopadů spaloven na životní prostředí. Například měření jimi vypouštěných škodlivin, ale i těch z komínů kotelen či továren, dnes podle nich není zcela věrohodné, protože ho často provádí firmy objednané jejich majiteli. Stejná osoba či firma může také zpracovávat pro investora dokumentaci záměru i oponentní posudek. Skupina senátorů nedostatky objevila loni při prověřování petice proti stavbě spalovny nebezpečných odpadů u Pardubic. Nyní vypracovali seznam podle nich potřebných změn legislativy.
