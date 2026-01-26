V Česku přibývá serverů, které nabízejí k prodeji zemědělskou půdu. Kupující se snaží nalákat třeba tvrzením, že jim investice do lesa či pole vynese přes deset procent ročně, čímž prý poráží investice do zlata či jiných nemovitostí. Za portály jsou však často ukryti spekulanti, kteří pozemky nakupují pod cenou díky hromadnému rozesílání dopisů s nabídkou majitelům na odkup.
Tato realitní tržiště pak obratem zemědělskou půdu nabízejí za výrazně vyšší ceny, které mohou převyšovat i její skutečnou tržní hodnotu. K tomu využívají nejen své portály, ale i další velké realitní servery. Zájemci tak na koupi pozemku mohou výrazně prodělat. Tento způsob prodeje půdy je na trhu novinkou.
Co se dočtete dál
- Na jakém principu systém funguje a v čem jsou hlavní rizika.
- Jakou roli v trendu hraje investiční skupina RSJ?
- Příklady firem, které zastřešují spekulanty i nabídkové portály.
- Jak na trend reaguje Viagem.
- Tipy, na co se před koupí pozemku zaměřit.
