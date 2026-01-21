Téma umělé inteligence se nově dostalo i do vládní hospodářské strategie. A na hlavní priority v této oblasti bude dohlížet nový vládní zmocněnec Lukáš Kačena, kterého minulý týden jmenovala vláda Andreje Babiše. Dosavadní ředitel akademického spolku prg.ai. před sebou vidí tři klíčové priority. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké jsou hlavní cíle nového vládního zmocněnce pro AI.
  • Čím může pomoci ve zdravotnictví.
  • Jaký je další osud AI Gigafactory.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se