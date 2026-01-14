Podnikatelé a firmy by se měli během tří let dočkat snazšího zaměstnávání cizinců. Stát naopak získá díky digitalizaci jejich evidence větší kontrolu nad tím, kdo tu je a co dělá. Ministerstvo vnitra totiž posílá na vládu oprášený návrh zákona o vstupu a pobytu cizinců. Kabinet by ho měl následně poslat do sněmovny a ta ho pak musí během několika měsíců schválit, pokud nemají propadnout stovky milionů korun z evropských fondů nachystané na novou elektronickou platformu.
Digitalizace agendy vstupu a pobytu cizinců bude založena především na novém Integrovaném cizineckém agendovém systému (ICAS). Ten se stane hlavním nástrojem pro komunikaci mezi cizinci a státními orgány. Systém budou moci využívat i zaměstnavatelé, kterým se tak usnadní nábor nových pracovníků. „Je to zákon, který posiluje bezpečnost, a dotčené orgány budou konečně vědět, kdo je na našem území a kdo se tady pohybuje,“ popsal pro HN ministr vnitra Lubomír Metnar.
Co se dočtete dál
- Co přinese nový zákon.
- Proč míří do sněmovny podruhé.
- Jaké výhody přinese cizincům a jaké zaměstnavatelům.
- Co v něm firmám chybí.
