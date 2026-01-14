Co dělají státy, které mají skvělé výsledky v mezinárodních testech svých žáků, jinak a čím by se od nich ostatní státy měly inspirovat? Na to se podívali vědci z Cambridgeské univerzity, kteří zanalyzovali 14 úspěšných zemí a vytipovali, jaká opatření pomáhají a jaká vzdělávání naopak brzdí. Řada z nich souvisí s tím, jak jsou nastavené požadavky státu na to, co mají školy žáky naučit – tedy osnovy. Pro Česko jsou to cenné postřehy, protože právě řeší jejich reformu. Co dalšího experti doporučují?
Co se dočtete dál
- Jaké faktory jsou důležité pro úspěch.
- Které státy vynikají a v čem přesně.
- K čemu vedou striktní a k čemu přeplněné osnovy a proč víceletá gymnázia škodí.
