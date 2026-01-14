Sportovní haly, tělocvičny nebo sokolovny stárnou a chátrají  a ve hře je proto možnost, že by Česko na jejich obnovu použilo peníze z evropských fondů. Podmínkou je, aby sportovní infrastrukturu v majetku měst a obcí zařadila vláda mezi své strategické priority pro příští programové období Evropské unie, které začíná rokem 2028. A právě za to sportovní prostředí nyní u kabinetu Andreje Babiše lobbuje.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč by se sport měl zařadit mezi vládní priority.
  • Kdy se bude o Strategickém rámci po roce 2028 rozhodovat.
  • V čem jsou tuzemská sportoviště specifická.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se