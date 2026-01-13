Hnutí SPD těsně před hlasováním o důvěře vládě Andreje Babiše (ANO) sehrálo další etudu hry o své voliče. Po zkrocení ministra obrany Jaromíra Zůny, který musel brát zpět slova o podpoře Ukrajiny, si před začátkem jednání sněmovny odbylo i nepříjemnost s muniční iniciativou. Existuje však více třecích míst, u kterých je již nyní zřejmé, že spory ve vládě dál potrvají. 

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.